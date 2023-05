Ultimo consiglio per la giunta Franchellucci

Ultimo consiglio comunale, oggi, del secondo mandato del sindaco Nazareno Franchellucci. Un’ultima seduta fissata a ridosso dell’apertura dei seggi per le operazioni di voto per il rinnovo del sindaco e dell’amministrazione, in cui l’assise sarà chiamata ad approvare il rendiconto dell’esercizio 2022 e, giusto per non perdere il vizio di ‘stuzzicare’ l’amministrazione fino all’ultimo giorno, all’ordine del giorno c’è anche una interpellanza del gruppo di Fd’I. L’inizio della seduta è fissato per le ore 18,30 e, di fatto, questa sarà l’occasione per un saluto da parte del consigliere di minoranza (ex Lega), Giorgio Famiglini, che non si è ricandidato per la prossima tornata elettorale. Lo stesso farà Milena Sebastiani, presidente del consiglio comunale, corteggiata dal centrosinistra e dal centrodestra affinché si ricandidasse, inizialmente anche in odore di candidatura come sindaco che, dopo lunghe riflessioni, ha deciso di restare fuori dai giochi (sempre che qualcuno non scelga di ‘ripescarla’, in base all’esito delle elezioni). La stessa Sebastiani che, pochi giorni fa, ha salutato anche l’assise provinciale, essendo anche consigliera in quel consesso. Saluta anche Marco Biagetti (La città del fare) che non si ricandida perché motivi di lavoro lo porteranno altrove, così come quello di stasera sarà l’ultimo consiglio comunale per Silvia Santini (Pd), neanche lei ricandidata. Tutti gli altri sono ricandidati, sindaco uscente Nazareno Franchellucci compreso (per Petrini sindaco), anche se con qualche cambio di posizione rispetto a 5 anni fa: è il caso di Moira Vallati, ex candidato sindaco con i 5Stelle, ora candidata col Laboratorio Civico Arancio (per Battilà sindaco) insieme ad un altro ex M5S (non consigliere comunale) Marco Fioschini: entrambi sono stati sconfessati dal partito sostenendo che la loro decisione è stata presa in autonomia e li porta fuori dal perimetro dei 5Stelle. Ha scelto di lasciare l’attuale coalizione di centrosinistra e la maggioranza per schierarsi accanto all’ex assessore ai servizi sociali Marco Traini (per Ciarpella sindaco) anche la consigliera Monica Salvatore (ora con Progetto Pse).