Ultimo pomeriggio con il dialetto protagonista

Per l’ultimo appuntamento della rassegna ’Il teatro dialettale in mostra’ la compagnia locale, promotrice anche della rassegna, Nuova Cappellette APS di Porto San Giorgio metterà in scena alle 17 di oggi nel teatro comunale la commedia ’Tutti Boni de chiacchierà’. Testo di Loredana Cont, che è un’autrice ed attrice nata in Svizzera e residente a Rovereto (Trento). Ha iniziato giovanissima a scrivere testi teatrali, tutti di genere brillante, in dialetto trentino, che poi sono stati tradotti in numerosi altri dialetti regionali ed in lingua estera (slovena, portoghese e tedesca) e portati in scena in tutti i teatri d’Italia. Loredana Cont ha anche recitato in varie compagnie teatrali ottenendo numerosi premi dalla critica e dal pubblico. Il biglietto d’ingresso allo spettacolo di oggi è 7 euro. Potrà essere acquistato al botteghino del teatro prima dello spettacolo, oppure all’edicola di Catia sul viale don Minzoni.