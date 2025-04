Ultimo stralcio per la rete di pubblica illuminazione

Pronti a partire i lavori per l’ultimo stralcio per l’efficientamento energetico della linea di pubblica illuminazione di Santa Vittoria in Matenano, l’operazione servirà a ridurre consumi e costi di gestione. L’Amministrazione guidata dal sindaco Fabrizio Vergari, tre anni fa ha avviato un programma per la sostituzione dei corpi illuminanti della rete di pubblica illuminazione con lampade a risparmio energetico per una soluzione che possa essere maggiormente sostenibile.

Il primo stralcio ha interessato il centro storico e l’abitato intorno al capoluogo; il secondo stralcio che ha preso il via due anni fa invece, ha proseguito l’intervento nella frazione di Ponte Maglio; ora a completare l’operazione partirà l’ultimo stralcio che prevede l’interessamento della strada principale che dal capoluogo dirige verso la Valtenna.

"Si tratta di un progetto complessivo mirato all’efficientamento energetico della linea di pubblica illuminazione – spiega Fabrizio Vergari –. Siamo partiti per stralci in base alle disponibilità di bilancio per sostituire i corpi illuminati e le rete ormai obsoleta con lampade a led di ultima generazione, questo significa: minore inquinamento luminoso, rispetto dell’ambiente e minori costi per le casse dell’ente".

"Questo ultimo intervento – continua il sindaco – per un valore di circa 35.000 euro, servirà a completare il programma lungo la strada che conduce verso la Valtenna, i lavori inizieranno a breve e saranno terminati entro la primavera".

"Alcuni dei nuovi lampioni distanti dalla linea principale – conclude il primo cittadino illustrando l’intervento – saranno autosufficienti dal punti di vista energetico e saranno alimentati con piccoli pannelli fotovoltaici".

a.c.