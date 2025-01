Ultramaratona, edizione record: cento squadre e quattrocento atileti

"Oltre 400 partecipanti provenienti da tutta Italia. Più di 100 squadre coinvolte. 8 ore di fatica e sorrisi per un evento che ha richiamato nel nostro territorio tanti protagonisti del mondo dell’ultramaratona italiana e non solo". Così Andrea Iommi, presidente della Porto San Giorgio Runners, la società sportiva che ha organizzato la prima edizione dell’Utramaratona dei Palmensi, con il patrocinio del Comune di Fermo, della Federazione Atletica leggera, della Iuta e della Piceni e Pretuzi Running, che non nasconde la soddisfazione per un evento pienamente riuscito e che sta raccogliendo i commenti entusiasti di tanti dei partecipanti. "Organizzare a Fermo un evento del genere è stato complesso, - prosegue Iommi - ma è stata una sfida bellissima che siamo riusciti a vincere grazie al supporto del Comune di Fermo, agli sponsor, ai volontari della squadra e a tutti gli atleti che hanno deciso di darci fiducia e di partecipare così numerosi a questa prima edizione nelle varie distanze proposte: 21km, 33km, 42km, 6 e 8 ore". Soddisfazione è stata espressa dagli assessori del Comune di Fermo Alberto Scarfini allo sport e Mauro Torresi alla viabilità che hanno premiato i vincitori delle varie categorie che, nel congratularsi vivamente con gli organizzatori e ringraziarli per l’ottimo coordinamento della manifestazione, hanno sottolineato la valenza di eventi sportivi di questo genere che promuovono la città, che danno il senso di come lo sport possa essere strumento anche in maniera destagionalizzata per far conoscere e diffondere l’immagine di un territorio, con questa prima edizione dell’Ultramaratona che è già stata coronata dal successo del numero dei partecipanti. "Noi stessi - sottolinea il presidente - siamo atleti che corrono le maratone e le ultramaratone, e nell’organizzare questo evento abbiamo pensato in primis a tutte le necessità degli ultramaratoneti. Logistica comoda con parcheggi e docce vicinissime, assenza totale di macchine, ristori ricchi e sempre riforniti, con una grande attenzione perfino alle intolleranze alimentari più comuni: tutto è stato pensato per offrire agli atleti la migliore esperienza possibile. Il percorso panoramico, con le colline da un lato e il mare dall’altro, hanno poi consentito agli ultramaratoneti di correre con gli occhi pieni delle meraviglie naturali del nostro territorio". Per la cronaca, nella distanza di 8 ore ha trionfato, Antonella Ciaramella della Bergamo Stars Atletica, che ha completato 40 giri del percorso, facendo segnare oltre 93 km. Dietro di lei, vincitore della classifica maschile, Antonio Zaini della M.C. Manoppello Sogeda con 87 km.