Umberto Piersanti ospite di Incipit

S. ELPIDIO A MARE

A pochi giorni dall’uscita della sua nuova raccolta di poesie, ‘Memorie’ (collana ‘Le parole della Poesia’, Vallecchi Editore), Umberto Piersanti, uno dei maggiori poeti contemporanei, sarà ospite domani sera (ore 21,30, auditorium ‘Della Valle’ di Casette d’Ete) della settima edizione della rassegna Incipit, promossa dall’Associazione Santa Croce. Sarà l’occasione per una conversazione sul mondo poetico di Piersanti che, tuttavia, è un interlocutore privilegiato per spaziare su tanti altri argomenti, per avventurarsi in intriganti divagazioni su riflessioni e racconti sulla vita (compresa la sua), sul fascino della natura, fino a incursioni su fatti di più stretta attualità che captano la sua attenzione e il suo pensiero. Piersanti nasce nel 1941, a Urbino, dove vive e lavora. Nel corso di una carriera lunga una vita, ha pubblicato numerose raccolte poetiche, saggi, romanzi, film-poemi ed è tradotto anche in diversi Paesi. È presidente del Centro Mondiale di Poesia e della Cultura Giacomo Leopardi ed è presidente del Premio Letterario Metauro. Candidato al Nobel nel 2005, ha ottenuto numerosi riconoscimenti. Ingresso libero.