Umidità a scuola. Affidati i lavori di manutenzione

Funzionari comunali del settore tecnico nei periodici controlli dello stato degli edifici comunali, con particolare riguardo a quelli scolastici, hanno evidenziato la necessità di procedere alla realizzazione di opere di risanamento alle murature delle scuole materne ed elementari al fine di eliminare l’umidità di risalita. Il dirigente comunale competente he determinato di provvedere affidando l’intervento in maniera diretta ad un operatore economico, nella convinzione che tale sistema per lavori di importo non elevato, quale quello in questione, assicura una procedura snella e semplificata. Dato atto che a seguito di una trattativa diretta Me.Pa. è pervenuta la proposta della ditta Della Casa Renato di Porto San Giorgio di importo pari a 7.850,00 euro. A seguito di verifica è stata appurata la congruità del prezzo praticato.