Un aiuto ai più poveri. Accordo per potenziare il centro servizi: una sede in via Vespucci

La povertà che cerca risposte, che ha bisogno di risorse, di indicazioni, di percorsi chiari. Si mettono insieme il Comune e l’Ambito sociale XIX, con il supporto della Fondazione Carifermo, per dare risposte a chi non sa più dove trovarle. È il sindaco Paolo Calcinaro a raccontare di un accordo che permette di implementare il centro servizi di contrasto alla povertà e al disagio sociale. Nel dettaglio spiega Alessandro Ranieri, coordinatore Ambito XIX: "Parliamo di povertà estrema, il finanziamento ci permette di integrare risorse e dare continuità per renderlo stabile nel tempo". La sede sarà in via Vespucci, nei locali della Regione, e si partirà a inizio dell’anno prossimo, ma intanto ci sono i momenti di ascolto, il segretariato sociale, il servizio mensa, il servizio doccia, il guardaroba, la distribuzione di farmaci e di prodotti per la prima infanzia. E poi, la consulenza per accedere ai contributi, la mediazione linguistica e l’orientamento al lavoro. Garantito anche il supporto psicologico e un dormitorio di emergenza che accoglierà le persone in emergenza per i primi venti giorni, per poi far partire un inserimento sociale. Il sindaco Calcinaro spiega che certe scelte del governo hanno lasciato i comuni alle prese con le difficoltà delle persone: "Dal taglio del reddito di cittadinanza al depotenziamento del bando per i canoni di affitti, finiamo per trovarci in difficoltà. In questo momento non possiamo avere esitazioni sul welfare. Il taglio al cuneo fiscale, per esempio, non cambia nulla per i redditi bassi e sono scelte che non aiutano chi sta peggio". La Fondazione, con il presidente Girotti Pucci, commenta: "Per noi il volontariato e l’assistenza alle fragilità sono qualcosa di rilevante, insieme con sanità, istruzione e cultura. Aumentiamo le risorse, fino a 163mila euro, grazie alla sinergia con l’Ambito e riuscendo ad andare oltre i contributi alle singole associazioni". La fotografia del disagio a Fermo parla di numeri alti: da maggio a settembre si sono presentate 97 persone seguite per l’orientamento al lavoro e abitativo, 1.961 per il servizio mensa, 60 per pacchi alimentari, 32 le persone intercettate con i due operatori di prossimità. E poi, ci sono dieci famiglie che hanno bisogno di trasporto sociale, 112 si sono presentate per essere ascoltate, un centinaio per il supporto psicologico e mediazione familiare, 25 le persone accolte in emergenza. Mirco Giampieri, assessore ai Servizi sociali, commenta: "Grazie al centro servizi potremo dare continuità al nostro intervento e intercettare le risorse a disposizione". "Dopo lo stop degli sfratti ottenuto per il Covid, ci siamo trovati di fronte a un numero esorbitante di famiglie che rischiano di rimanere per strada, sosteniamo già 350 famiglia con il contributo per gli affitti, in un momento in cui il 65 per cento delle famiglie italiane non arriva a fine mese", conclude il dirigente ai servizi sociali Gianni Della Casa. Altri sportelli saranno a Pedaso, Servigliano e altri luoghi della provincia. Gli utenti saranno intercettati dai servizi sociali e l’obiettivo è quello di costruire un reale punto di riferimento per chi non ce la fa, insieme con il mondo del sociale di Famiglia nuova, Beth onlus, Tarassaco, On The Road, Kumba, il Ponte e il Centro solidarietà Marche sud.

Angelica Malvatani