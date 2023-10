Un aiuto per il ’costoso’ guardaroba. L’aiuto dell’associazione ’Il Ponte’

Uno dei servizi più significativi e apprezzati dell’associazione Il Ponte è quello del guardaroba, il gruppo di volontariato, attivo dagli anni ’80 a supporto delle fragilità del territorio, ha uno spazio dedicato alla raccolta e distribuzione di abiti usati e in buono stato. Nei giorni scorsi l’associazione ha diffuso sui social un appello, per chiedere a chiunque avesse abiti per bambini dai 7 ai 9 anni, soprattutto per bambina, di passare in via Giovanni da Palestrina, a lasciare pacchi. Particolarmente forte la richiesta da parte delle famiglie in difficoltà proprio di abiti per i piccoli, l’associazione è tutte le mattine in sede, quando l’ufficio, accanto alla mensa e al servizio doccia, è chiuso si possono lasciare i pacchi nel cassonetto giallo che è a disposizione proprio del Ponte. E’ un servizio di vicinanza e di attenzione, ha sempre detto il presidente Silvano Gallucci (nella foto), chi passa al Ponte ha bisogno di ascolto, di un pasto caldo, di una doccia e un vestito buono ma soprattutto ha bisogno di un senso di famiglia, della solidarietà che la comunità può dare, in questi tempi difficili dove chi resta indietro rischia di non riuscire più a rimettersi al passo.