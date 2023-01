’Un albero per ogni nato’ Stimate 80 nuove piante all’anno

Accolta con favore in città la decisione dell’amministrazione comunale di applicare la legge Rutelli “Un albero per ogni nato”, la messa a dimora cioè di un albero in coincidenza con una nuova nascita. Ne consegue che essendo mediamente 80 all’anno i nati a Porto San Giorgio, verranno piantate annualmente un egual numero di piante. Pare che l’iniziativa sia stata accolta anche dalle associazioni ambientaliste che pure di recente sono entrate in rotta di collisione con l’amministrazione rea di aver sistemato le aiuole del tratto iniziale del viale Cavallotti con erba sintetica invece che con quella naturale. La legge Rutelli stabilisce che le amministrazioni debbano provvedere entro sei mesi dalla registrazione anagrafica di ogni neonato residente a porre a dimora, nel territorio comunale, un albero, un semplicissimo albero e, sempre entro sei mesi dalla registrazione, l’ufficio anagrafe del Comune deve comunicare alla persona che ha richiesto la registrazione anagrafica, informazioni dettagliate in merito alla tipologia e al luogo dove l’albero è stato messo a dimora. Con questo spirito si può creare un parco pubblico o integrare uno esistente dove il “proprietario“ dell’albero può prendersi cura dello stesso e vederlo crescere.