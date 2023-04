Un allenamento coi ragazzi per il pugile Mattia Occhinero

Alla San Giorgio Boxing del maestro Danilo Spurio si è tenuto un allenamento congiunto tra il pugile professionista, Mattia Occhinero, che il prossimo 13 maggio salirà sul ring per il titolo italiano dei pesi piuma, e i ragazzi della SGB. Sotto la supervisione del maestro Spurio e con il prezioso aiuto del cutman della scuderia Delle Fave, Andrea Tulli, è stato possibile organizzare la giornata di addestramento tecnico. Presente anche il presidente regionale della Federazione pugilistica italiana, Luciano Romanella. La seduta di addestramento tecnico è stata coordinata dal maestro Danilo Spurio e dal procuratore Michele Delle Fave. Ad apportare il suo contributo, con preziosi consigli e indicazioni a tutti, anche il pugile ex professionista, Marco Calafiore, della SGB. Mattia Occhinero il prossimo 13 maggio ad Ancona, dicevamo, sfiderà il pari peso Simone Rao in un incontro organizzato dalla Boxing Duran dell’ex campione mondiale dei pesi massimi-leggeri Wbc, Massimiliano Duran. Occhinero, per gli amanti delle statistiche, è stato già campione italiano dei piuma battendo a Ferrara, per ko alla terza ripresa, Mattia Musacchi. Ed ora è stato riscelto dalla Fip come co-sfidante per il titolo italiano.