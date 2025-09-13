Un altro locale preso di mira dai ladri. Tra furto e danni colpo da 3.500 euro

Dopo aver forzato la porta d’ingresso, arraffato tutti i soldi presenti nella cassa, cibo, bevande e trafugato una lavastoviglie, hanno fatto perdere le loro tracce. Il colpo è stato messo a segno l’altro ieri notte hai danni del ristorante sul mare Arrosticini da Antò, lungo viale De Gasperi, a Lido San Tommaso. I componenti di una banda – la stessa che potrebbe aver colpito in altri chalet nei giorni scorsi – hanno preso di mira il locale, portando via denaro, alcolici e una lavastoviglie.

La refurtiva, sommata ai danni, ammonterebbe a circa 3500 euro. Sul furto indagano i carabinieri che hanno acquisito anche i video registrati dal sistema di videosorveglianza. Dalle immagini si vedono tre uomini incappucciati che arrivano in bicicletta e, dopo avere forzato la porta d’ingresso, si muovono indisturbati all’interno dello stabile. Hanno girato nel locale, aperto i frigoriferi e si sono concentrati su vini, birre e liquori. Alla fine hanno asportato anche i piatti di plastica e la lavastoviglie. I malviventi hanno agito rapidamente e sono usciti con gli zaini pieni di vivande, per poi far perdere le tracce.

I militari dell’Arma indagano a 360 gradi per individuare i responsabili del gesto ma la pista più battuta rimane al momento quella della microcriminalità della zona.