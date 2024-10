Un altro titolo italiano per il Team Red Racing con Graziano Peverieri

Nell’ultimo fine settimana il Team Red Racing con sede a Fermo e anima a Grottazzolina, porta a casa il terzo titolo italiano stagionale e festeggia Graziano Peverieri che mette in bacheca l’8 titolo personale. Andiamo però con ordine, infatti, nel fine settimana sul tracciato della Malpensa (Milano) si è corsa la 5° e penultima prova del Campionato italiano Prestige Senior 125 Ama Over 40, dove il pilota Graziano Peverieri con una gara di anticipo ha conquistato il 3° titolo stagionale per il Team Red Racing e l’ottavo personale della Fmi (Federazione Italiana Motociclistica). Due giorni intensi per Peverieri che sabato su un terreno non proprio facile, ha conquistato un 2° posto assoluto e 1° posto primo di categoria Mx2; mentre domenica mette a segno un 2° posto assoluto e un 1° posto nella categoria SuperVeteran Mx2 che gli vale la Tabella Rossa di Campione italiano 2024 salendo sul gradino più alto del podio. Nella categoria Mx1 Claudio Simonini dopo due giorni intensi conquista la 4° posizione assoluta, ma gli vale la 2° posizione assoluta del campionato nella Superveteran Mx1; mentre Marco Ravaglia chiude la giornata al 6° posto di giornata, che gli vale al momento a 4° posizione assoluta nel predetto Campionato. Passando alla Minimoto, il piccolo Michele Barbizzi di San Benedetto del Tronto domenica era impegnato nella 4° prova Trofeo ‘Mini Moto Marco Simoncelli’, sulla pista di San Mauro Mare non in perfette condizioni fisiche visto che la notte ha accusato un pò di dolore allo stomaco, nelle qualifiche del mattino ha ottenuto la 10° posizione sulla griglia di partenza. Nelle due gare in programma ha dovuto combattere contro il terreno e i limiti fisici che gli sono valsi l’11esimo posizione di giornata, ma avrà occasione di riscatto fra due settimane sulla pista di Misano Adriatico. Una grande gioia per il direttivo del Team sempre molto vicino ai piloti.