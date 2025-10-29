Un anno di Fermo tech : "Facciamo ricerca, aiutiamo le aziende e formiamo studenti"

Dalle vetrate entra luce e bellezza, dentro ci sono le idee e le possibilità da offrire ad un territorio che guarda al futuro. È Fermo tech, il laboratorio di ricerca applicata inaugurato un anno fa nei locali dell’ex mercato coperto, luogo simbolico a rappresentare innovazione e rinascita. Fermo tech è una società consortile costituita nel maggio 2024, una proposta per sostenere il tessuto manifatturiero non solo fermano. Il presidente è Michele Germani, il direttore Ronni Garattoni, tra i soci fondatori l’Università Politecnica delle Marche, l’università di Camerino, aziende private come Nextlab, More e Morphica, l’Euf, il sindaco Paolo Calcinaro parla di una grande scommessa: "Quando me ne hanno parlato Germani e Gianni Della Casa sembrava una cosa marziana da far atterrare in un piccolo capoluogo di provincia. Oggi Fermo tech è stato riconosciuto nella rete regionale delle strutture di ricerca industriale e trasferimento tecnologico nelle Marche, oltre che nell’anagrafe nazionale delle ricerca del Ministero dell’università e della ricerca. Un sfida importante, verso la sostenibilità e l’ampliamento di rapporti che si sono costruiti sul panorama produttivo del territorio. Un comune dunque può fare innovazione se ci sono i partner giusti, che scommettono su un progresso a lungo termine a beneficio del territorio, sui giovani ricercatori". I numeri del primo anno parlano di 9 ricercatori impegnati nelle attività di ricerca e trasferimento tecnologico, tre i giovani che saranno selezionati per il prossimo anno, sono sette le partnership con aziende leader marchigiane, con Santoni in particolare, per il settore calzature, sono stati realizzati particolari progetti utili al settore manifatturiero che saranno presentati a breve in un convegno dedicato. E ancora, 20 i progetti di ricerca applicata attivati in aziende piccole e medie, 40 le aziende coinvolte in consulenze e collaborazioni, 30 gli studenti formati. "La speranza, spiega il presidente Germani, è di allargare le collaborazioni con le aziende del territorio fermano, le nostre soluzioni e i servizi sono particolarmente significativi per il manifatturiero, per l’applicazione delle stampanti 3D, dell’intelligenza artificiale, di ecosostenibilità".

Fermo tech chiude il bilancio con un ricavo di 200 mila euro che viene poi reinvestito interamente nelle attività del laboratorio, il 70 per cento delle risorse arriva dalle aziende private a cui si forniscono servizi e formazione, il resto sono bandi a cui si accede. In corso una proposta di finanziamento europeo a cui partecipa anche l’Asite, per il recupero e il riutilizzo dei rifiuti, così come si sta lavorando ad una partnership strategica con il polo tecnologico Alto Adriatico che unisce la Puglia e il Friuli, passando per le Marche, con la prospettiva di una sede pugliese proprio per i per aziende, altri fine anno e primavera, intelligenza artificiale per costruire collaborazioni forti: "La prossima settimana ospiteremo start up pugliesi che verranno qui per capire come insediarsi nelle Marche, aggiunge Germani, le prospettive per noi parlano di crescita lineare nei prossimi due anni, progetti già presentati e in cantiere, con un raddoppio potenziale dei ricavi. Fermo Tech è anche nella rete per Fermento, il progetto che ha avuto accesso ad un bando Anci, il comune di Fermo è capofila e coinvolge tante realtà tra pubblico e privato in tutta la provincia. Spiega per il comune Fabio Ragonese: "Fermento mira a stimolare la cultura di impresa nei confronti dei giovani dai 18 ai 35 anni, creare occasioni formative e di stimolo allo sviluppo di un’idea imprenditoriale, con uno sportello gratuito che sarà attivato a breve per capire come si crea impresa. Un appuntamento importante sarà proprio nella sede di Fermo tech, il 28 e 29 novembre, per una giornata di lavori di gruppo proprio per capire come passare da una idea all’impresa vera e propria, quali problematiche e quali domande farsi. L’obiettivo è raggiungere almeno 250 giovani da qui ad aprile. Anci ha accordato un budget aggiuntivo per finanziare due start up".

Angelica Malvatani