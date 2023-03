Un anno di lavori con 14 milioni

"Ammontano a 14,2 milioni di euro le risorse per le opere che il Comune si appresta a varare per l’anno in corso". Ne dà notizia l’assessore ai lavori pubblici, Lauro Salvatelli.

Si riferisce all’elenco dei lavori pubblici allegato al bilancio di previsione. Ieri pomeriggio, ottenuto il benestare da parte della maggioranza, l’elenco è passato al vaglio della commissione consiliare. Ultimo passaggio l’ok che otterrà insieme al bilancio, per il cui esame il Consiglio comunale si terrà il 30 marzo prossimo.

Ma quali sono le opere che l’amministrazione intende realizzare nel corso di quest’anno? È lo stesso assessore Salvatelli a specificarlo.

"Gli interventi di maggior rilievo – sottolinea – sono preceduti dal primo stralcio di riqualificazione del lungomare e realizzazione della pista ciclabile (3,6 milioni provenienti dal Pnrr); interventi per la riduzione del rischio idrogeologico (2,5 milioni di fondi pubblici); lavori di adeguamento sismico e messa in sicurezza degli edifici scolastici (2,5 milioni di euro); la ristrutturazione e l’efficientamento energetico dell’edificio sociale di via delle Regioni (900 mila euro); la costruzione di circa 700 loculi al cimitero (750 mila euro); vari interventi di messa in sicurezza della viabilità (240 mila euro) risanamento e ammodernamento del mercato agroalimentare (350 mila euro) e la sistemazione del campo di via D’Annunzio (180 mila euro)".

Quindi Salvatelli prosegue evidenziando che l’elenco include il rifiorimento delle scogliere frangiflutti (55 mila euro di lavori, che saranno eseguiti entro la prossima estate). A seguire sono presenti altre risorse per circa 235 mila euro), opere in viale Cavallotti (20 mila euro), l’abbattimento di barriere architettoniche (18.500 euro), lavori di dragaggio all’imboccatura del porto (250 mila euro). Il prospetto pone in evidenza anche il completamento del primo piano de bocciodromo (200 mila euro), opere di riqualificazione del verde pubblico attrezzato (110 mila euro), l’esecuzione del tratto centrale di via Michelangelo (100 mila euro) ed il completamento del primo piano dell’edificio sociale di viale del Pini (500 mila euro).

"Ci siamo adeguati alla situazione attuale per la quale l’assessorato ha dovuto apportare degli aggiustamenti al fine di arrivare all’approvazione del bilancio", spiega sempre l’assessore Salvatelli.

"Nel Piano delle opere pubbliche rimane comunque prioritaria l’attenzione agli interventi riguardanti la sicurezza dei cittadini", la sua chiosa.

Silvio Sebastiani