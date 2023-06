Un anno ricco per gli studenti del polo Urbani

È un finale di anno ricco di lusinghieri bilanci per i vari indirizzi del polo ‘Urbani’. Si è concluso il primo anno del percorso di potenziamento – orientamento ‘Biologia con Curvatura Biomedica’ del liceo scientifico alla presenza di Anna Maria Calcagni, presidente dell’Ordine dei Medici di Fermo, e con la consegna del libro sul codice deontologico agli studenti delle classi 3 A e B di Porto Sant’Elpidio e della 3 A della sede di Montegiorgio. E’ stata la stessa Calcagni a ribadire l’importanza del codice, illustrando ai ragazzi gli aspetti salienti. All’incontro hanno partecipato la dirigente scolastica dell’Urbani, Laura D’Ignazi, e la professoressa Cinzia Nobili, referente del progetto, che hanno ringraziato la Calcagni per il prezioso sostegno nel tracciare un bilancio complessivo di questa prima annualità con l’auspicio che la collaborazione tra scuola e Ordine dei Medici possa avere un seguito. Sul fronte dei progetti di alternanza scuola – lavoro, intanto, a Nizza è in corso uno stage di quattro ragazzi dell’Istituto Tecnico Economico dell’Urbani. Accompagnati dalla professoressa Loretta Lucioli, sono protagonisti di un progetto altamente formativo, realizzato grazie alla collaborazione con l’Ente di formazione francese ‘Francophonia’. Infine, per l’indirizzo enogastronomia, gli studenti delle sedi di Porto Sant’Elpidio e Sant’Elpidio a Mare, supervisionati dai docenti Stefano Isidori, Rosella Pace, Pierpaolo Piermarini e Giulia Silenzi, hanno preparato il buffet e gestito in maniera inappuntabile il servizio di sala e accoglienza in Prefettura alla Festa della Repubblica con 120 persone.