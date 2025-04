Un anno senza Isabella. L’omaggio alla neurologa

Un anno senza Isabella Paolino, dodici mesi senza una donna straordinaria, una neurologa di grande passione e talento. Nel suo nome, proprio il giorno in cui cade il primo anniversario della sua scomparsa, il teatro dell’Aquila ospita un congresso medico di altissimo valore scientifico, per sottolineare ancora una volta le tante ricerche e il percorso umano e professionale di Isabella. "La Neurologia fermana ha organizzato questo evento non solo per ricordarla e rendere merito alle sue opere umane e professionali, spiga il primario della neurologia Patrizio Cardinali, ma anche per confrontarsi con le più importanti malattie neurologiche favorendo l’incontro dei più importanti specialisti marchigiani. Nel dibattito vi sarà spazio anche per un confronto sul tema dell’intelligenza artificiale, tema di grande attualità. Nel pomeriggio è previsto uno spazio dedicato interamente ad Isabella Paolino dove verrà consegnata alla famiglia una targa a suo nome del centro Cefalee ed un premio che sarà consegnato ad un ricercatore marchigiano sulle neuroscienze". Aggiungono i medici che hanno condiviso un tratto di strada con la dottoressa: "L’11 Aprile 2024 ci lasciava prematuramente la carissima collega Isabella. Chi ha avuto il piacere e la fortuna di conoscerla ne ha sicuramente apprezzato il garbo, la disponibilità, la generosità e le alte competenze professionali. Isabella è stata un valente neurologo che ha saputo coniugare lo studio e la ricerca con la cura e la presa in carico dei tanti malati incontrati. Le sue passioni scientifiche hanno interessato il campo della Neurofisiologia, le Demenze, La Cefalea, il Parkinson ed i Disturbi del movimento, la terapia con Tossina Botulinica. Le sue opere sono indelebili nel ricordo dei pazienti e dei colleghi. Con lo scopo di promuovere la cultura della ricerca e della cura dei malati fragili, l’Associazione Italiana di Psicogeriatria (Aip), di cui Isabella è stata presidente, di concerto con la Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo, hanno deciso di istituire un premio intitolato "Isabella Paolino", dedicato ad un giovane marchigiano, specialista in neurologia, psichiatria o geriatria, che abbia realizzato un lavoro, una ricerca, un progetto, nell’area tematica della neuropsicogeriatria". Alle 18,e 30, la famiglia ha organizzato un momento conviviale presso l’orto di Santa Caterina aperto a tutta la cittadinanza e a chi avrà piacere di ricordarla. È un appuntamento condiviso con la contrada Pila e l’Azione cattolico della parrocchia, chi vorrà potrà partecipare ad una raccolta fondi a sostegno del centro diurno Alzheimer di Montegranaro, per continuare a diffondere i valori in cui Isabella ha sempre creduto.

Angelica Malvatani