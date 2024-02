Un arcobaleno in Pediatria. I bambini delle elementari disegnano un poster per il reparto

La gentilezza e l’amicizia pagano sempre. Questo il messaggio che il dg dell’Ast di Fermo, Roberto Grinta, ha voluto recapitare personalmente ai bambini delle classi quinte della scuola Don Dino Mancini dell’Ic Ugo Betti di Fermo, guidato dalla dirigente Anna Maria Isidori. Un messaggio di ringraziamento per i disegni che i bimbi hanno realizzato per l’Ast, poi raccolti ed esposti in un pannello-poster affisso nel reparto di Pediatria dell’ospedale Murri di Fermo e che sarà installato nel nuovo Ospedale di Campiglione di Fermo non appena la struttura sarà inaugurata. Il poster è stato tenuto a battesimo dallo stesso direttore con la dirigente della scuola, con il direttore sanitario Simona Bianchi e con la referente dell’Urp Sabrina Petrelli, insieme con la docente Catia Ciccioli, per un’amicizia tra realtà cittadine ormai consolidata. Un pensiero di bambini per altri bambini che dovessero trovarsi a vivere un momento complicato, ad accoglierli in reparto il direttore della Pediatria, Giovanna Di Corcia e il personale medico-infermieristico. Il pannello è l’ultimo step, in ordine di tempo, di un percorso avviato dalla Don Dino Mancini tre anni fa, quando i piccoli studenti hanno realizzato i loro disegni poi accuratamente raccolti dall’Ast in una brochure dal titolo Andrà tutto bene, il noto slogan di speranza e resilienza riecheggiato nel periodo del Covid. Ma non finisce qui. Lo scorso 13 febbraio il direttore Grinta ha accolto i bambini della Don Dino Mancini nel teatrino dell’Ast per una festosa cerimonia di consegna, a studenti e insegnanti, degli attestati della gentilezza, proprio per ringraziarli dei loro elaborati: "Non hanno permesso al Covid di offuscare il loro ottimismo né il loro entusiasmo che, questo sì, deve essere contagioso". La preside Anna Maria Isidori e le insegnanti Catia Ciccioli, Silvia Concetti e Daniela Virgili: "Insieme promuoviamo a scuola il rispetto verso l’altro, la cortesia, la comprensione e l’ascolto, condizioni indispensabili per i rapporti interpersonali e per l’apprendimento".