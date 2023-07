Un ballo imperiale come nell’800 Salto nel passato in viale Buozzi

"Un Gran ballo imperiale in piazza con musiche e balli dell’atmosfera ottocentesca, un viaggio a ritroso nel tempo quale momento scenografico ed emozionante che si concluderà con il Gran Galà in villa Bonaparte". Un modo migliore e più fascinoso la presidente dell’associazione ArmonicaMente APS, Nunzia Luciani, forse non poteva trovare per celebrare i 30 anni di Villa in Villa, la nota rassegna di storia, pensiero e musica per la valorizzazione dell’arte e del territorio marchigiano ideata dalla prof Diana Fioretti e oggi portata avanti dalla stessa Luciani. Lo scorso 7 luglio c’è stato il riconoscimento ufficiale del trentesimo nel palazzo Nannerini Sassatelli sede della prefettura di Fermo: "Si è svolta una serata – racconta Luciani – che ha messo in mostra eccellenze in campo musicale ed artistico con un concerto e un banchetto storico. Ora la celebrazione della trentesima edizione di Villa in Villa avviene con la partecipazione popolare domani, venerdì 14 luglio, secondo il seguente programma: ore 19 Ballo Imperiale sul viale Buozzi, saluto del sindaco e designazione della reginella del Ballo Imperiale 2023. Coreografie Nasco Danza. Stile ‘800 associazione culturale Cingoli; ore 21 Gran Galà a villa Bonaparte, cena concerto con l’esibizione di diversi cantanti lirici: al pianoforte Eleonora De Angelis, voce recitante Elisa Ravanesi, presenta Gaia Capponi. Ingresso a Villa Bonaparte 60 euro, cena su prenotazione. La manifestazione è stata presentata ieri in conferenza stampa con la presenza dell’assessore alla cultura, Carlotta Lanciotti. Intervenuti per l’associazione Carlo Iommi e la stessa Luciani.