Un campione per ’Liberi nel vento’. Andra Cionna fa visita a Ita2920

"Qualcosa di veramente intenso ed emozionante sti sta vivendo in questi giorni nelle acque antistanti il porto turistico di Marina di Porto San Giorgio". Sono queste le parole pronunciate dai rappresentanti dell’associazione ’Liberi nel vento’ con riferimento al fatto che Andrea Cionna, atleta non vedente plurimedagliato, Medaglia di Bronzo sui 10.000 metri e Medaglia di Bronzo nella Maratona alla Paralimpiadi di Atene 2004, grande appassionato di vela ha accettato l’invito della Liberi nel Vento per conoscere l’imbarcazione Hansa 303 e timonarla in completa autonomia.

Il campione Andrea Cionna, presidente dell’Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti di Ancona, per conoscere il mezzo ha avuto prima un approccio tattile attraverso un modellino, poi ha avuto modo di conoscere la barca Hansa 303, l’ imbarcazione di riferimento della Federazione Italiana Vela e del Comitato Italiano Paralimpico per l’attività paralimpica, supportato dalla presenza degli istruttori Stefano Iesari e Thomas Calafiore.

Successivamente insieme all’amico Igor Pitturi, con l’assistenza dello staff della Liberi nel Vento, è salito a bordo di Ita2920 ed ha preso il largo.

C’è stata perciò una prima uscita fondamentale per prendere confidenza con la barca, conoscere bene le posizioni delle varie cime e sotto la direzione tecnica di Stefano iniziare ad essere semplicemente ’Liberi nel Vento’.