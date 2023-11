Un cane gli attraversa la strada, ciclista cade rovinosamente a terra

Un cane attraversa la strada e fa cadere rovinosamente a terra un ciclista della zona, interviene l’eliambulanza. L’incidente è avvenuto intorno alle 12,30 di ieri lungo la strada provinciale 37 maceratese che collega Piane di Montegiorgio al capoluogo, un ciclista di 45 anni residente a Falerone, conosciuto in zona anche perché fa parte del team sportivo ‘Xtreme Bike’, stava percorrendo l’ultimo tratto in discesa, era quasi giunto a Piane di Montegiorgio, quando secondo una prima ricostruzione un cane sciolto e senza padrone ha attraversato improvvisamente la strada inducendo il ciclista a cadere. Purtroppo l’impatto è stato molto violento e il biker ha impattato con la testa a terra, nonostante il casco di protezione il colpo è stato molto duro. E’ stato un passate in auto ad accorgersi dell’accaduto e lanciare l’allarme, sul posto sono accorsi i sanitari del 118, i volontari della Misericordia di Montegiorgio e i carabinieri della Compagnia di Montegiorgio. Il ciclista pur non avendo riportato ferite particolarmente gravi, sembrava poco cosciente alle sollecitazioni dei sanitari, per questo motivo hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza che ha trasferito il ferito al Torrette di Ancona per accertamenti.