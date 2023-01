Un carico di regali e affetto per i bambini ricoverati al Salesi

In occasione dell’Epifania, l’associazione San Crispino Eventi insieme all’associazione Progetto Gaia hanno raggiunto l’ospedale dei bambini ‘Salesi’, e in particolare il reparto di Oncoematologia pediatrica’ carichi di splendidi giocattoli da consegnare al personale del reparto. Giochi che sarebbero poi stati distribuiti tra i piccoli pazienti attualmente ricoverati in reparto, regalando loro momenti di serenità e di divertimento. Tanti bei giocattoli che sono stati acquistati grazie alle somme raccolte con le generose offerte di cittadini, ma anche grazie a Conad e Spazio Conad di Porto Sant’Elpidio con cui San Crispino Eventi ha promosso l’evento ‘Xmas Party’ al centro commerciale ‘Le Ancore’. La generosità di quanti hanno sostenuto l’iniziativa ha reso possibile questa missione a favore del Salesi ed ha consentito di regalare un sorriso e una Epifania speciale ai pazienti, sia a San Crispino Eventi sia, in particolare, a Progetto Gaia, associazione che opera all’interno del reparto di Oncoematologia pediatrica del ‘Salesi’, creata da genitori di bambini malati di tumore per dare sostegno alle famiglie con assistenza psicologica, sociale ed economica.