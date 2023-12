Un carnevale in stile medievale in programma per il 28 gennaio

Alla Città Medioevo, alla Contesa del Secchio (con cerimoniali annessi), alla mini Contesa, al Gioco del Barone e al Vivida Vox, nel 2024 si aggiunge la ‘Festa dei Folli’, un carnevale in pieno stile medievale che si terrà il 28 gennaio, in Piazza Matteotti e immediate vicinanze. E’ l’edizione numero zero di una idea accarezzata da tempo da Ente Contesa e contrade che hanno deciso di rompere gli indugi, contando sulla collaborazione delle delegazioni e sulla compartecipazione dell’amministrazione comunale, dando vita a una nuova iniziativa da inserire nel calendario delle manifestazioni storiche e destinata a diventare un appuntamento fisso nel periodo invernale. "Per scelta, la Festa dei Folli anticipa di un paio di settimane il canonico periodo del Carnevale – spiega Alessandra Gramigna (presidente Ente Contesa) – proprio perché abbiamo preferito non creare confusioni tra i due eventi, per non ritrovarci con maschere moderne in una festa dal sapore medievale". La Festa dei Folli si svolgerà nell’arco di un pomeriggio (dalle 15,30 alle 19, ingresso gratuito) avrà il suo fulcro in Piazza Matteotti (dove sono previsti anche punti ristoro nello stile dell’epoca) e ogni contrada e delegazione darà un proprio contributo con momenti di animazione a corollario di sfilate, esibizioni e performance di varie compagnie teatrali. "Saranno proposte scene che raccontano come si festeggiava il Carnevale e tutta una programmazione concentrata in un pomeriggio e nello spazio della piazza" aggiungono i rappresentanti delle contrade.

Nessun altro spoiler per non svelare tutto ciò che di sorprendente potrà riservare la Festa dei Folli, ma con l’invito a partecipare in maschera, purché medievale. "Ci prepariamo a ripartire con il nuovo anno, con una bella novità – la chiosa del sindaco Alessio Pignotti – e con una edizione numero zero, che potrà sicuramente migliorare e che andrà ad arricchire il cartellone culturale della città. Sin dal nostro insediamento abbiamo chiesto all’Ente Contesa se c’erano le condizioni per proporre qualcos’altro e, con la Festa dei Folli questo nostro auspicio si è concretizzato".

"Preparare un appuntamento del genere è molto impegnativo – conclude l’assessore alle manifestazioni storiche, Paolo Maurizi – in quanto è come organizzare una Città Medioevo invernale. Il nostro ringraziamento va a Ente Contesa, contrade e delegazioni per tutto ciò che faranno contando sul supporto del Comune".

Marisa Colibazzi