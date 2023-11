Un cavallo al Palio dei Comuni. E le possibilità di successo ci sono

Questo pomeriggio Porto San Giorgio parteciperà al Palio dei Comuni all’ippodromo di Montegiorgio. Gareggerà con un cavallo a cui si attribuisce buone possibilità di successo.

In particolare vorrà riscattare la figuraccia dell’anno scorso quando il cavallo scelto ruppe appena dato il via: "Quest’anno – sottolinea l’assessore allo sport, Fabio Senzacqua - siamo riusciti ad ottenere l’abbinamento del nostro Comune con Cokstile.

Il cavallo ha vinto numerose gare a livello internazionale, nel 2022 ha trionfato all’International Trot negli Usa e vanta un ricco montepremi.

La sua prestigiosa carriera cominciata in Norvegia ha avuto il culmine con l’affermazione all’Elitloppet nel 2020".

Una Porto San Giorgio, quindi, decisissima a far mangiare la polvere ai comuni concorrenti per riportarsi a casa il Palio. Per questo ci sono una grande attesa e tanto fermento.

Si è formato anche un comitato ad hoc, composto da appassionati di ippica e volenterosi, che collabora con l’amministrazione comunale e la Pro Loco per supportare la partecipazione al Palio ed arricchirla di eventi: "Coglieremo l’occasione dello svolgimento del Palio dei Comuni per fare promozione turistica" fa sapere l’assessore al turismo, Giampiero Marcattili. All’ippodromo verrà allestito uno stand per distribuire materiale pubblicitario e pesce fritto.