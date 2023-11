Un concorso per abbellire le vetrine: scatta la gara tra negozianti per Natale

Cna, ‘Vivi il Centro’ e Comune propongono il concorso ‘La vetrina di Natale’ per abbellire i negozi. "Fino al 15 dicembre, scatenate la vostra fantasia, sbizzarritevi e inviate le foto delle vostre vetrine via Whatsapp al 349 1979758, oppure via mail a pseturismo@elpinet.it. Dal 16 dicembre al 5 gennaio, le foto potranno essere votate nell’album creato ad hoc e presente nella pagina Assessorato turismo Porto Sant’Elpidio. Il 7 gennaio, si conosceranno le vetrine che avranno ottenuto più like e ci sarà la premiazione in Piazza Garibaldi (ore 17)".