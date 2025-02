"Un consorzio per promuovere la Valtenna"

"Forse sarebbe il caso di istituire una sorta di consorzio per la promozione culturale e turistica dei comuni della media e alta Valtenna". Una riflessione proposta da Dario Aspesani, direttore artistico dell’associazione ‘World Land’, che organizza numerosi eventi musicali e culturali nel Fermano e nelle Marche, oltre ad essere curatore del Museo della musica popolare e sperimentale dal mondo di Montegiorgio. "Circa 10 anni fa avevo pensato e proposto agli amministratori dell’entroterra – spiega Dario Aspesani – di creare una sorta di consorzio, un contenitore che unisse e servisse ad unificare le attività culturali, musicali e di promozione turistica insieme alla ricettività per creare un uno strumento che potesse essere utile per far crescere in maniera equilibrata tutto il territorio. L’idea però in quegli anni non raccolse particolare entusiasmo e ogni discorso terminò sul nascere. Sono venuto a conoscenza del fatto che i comuni della fascia costiera del nostro territorio con Fermo capofila, hanno avviato un discorso di questo tipo mettendo sul piatto un cospicuo finanziamento. Forse sarebbe il caso di ripensare a questo progetto". Queste le basi di una riflessione che possiede un più ampio approccio e che mira a migliorare la fruibilità dei servizi e l’accesso alle bellezze paesaggistiche, architettoniche e culturali, al fine di generare turismo e quindi anche indotto per le attività della zona. "Lavorare per il territorio è fondamentale anche per tutti gli esercizi commerciali e ricettivi – continua Dario Aspesani - bisognerebbe mettere da parte i campanilismi o di singole attività che puntano solo alle presenze di avventori della ‘domenica’, dimenticandoci della cultura, del patrimonio naturalistico ed architettonico di cui la nostra zona è depositaria. In questa sorta di consorzio, unirei le forze e le potenzialità dei singoli comuni: si potrebbe istituire un Punto di informazione turistica, in una zona baricentrica, che avrebbe costi minori e servirebbe tutti i paesi. In fase di programmazione, i comuni potrebbero elaborare i cartelloni evitando accavallamenti di manifestazioni. Si potrebbero mettere in rete e sviluppare programmi di visita guidati nei vari centri, garantire recettività attraverso tutte le attività della zona. Sono convinto che un piano di questo genere possa essere utile a promuovere turismo anche nei centri dell’entroterra ognuno sfruttando le sue caratteristiche".

Alessio Carassai