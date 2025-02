Un corpo di vigili urbani unificato: la proposta

E se nascesse un corpo di polizia municipale unificato? C’è chi pone la domanda e chi ne ha redatto un progetto. Tre associazioni del territorio, tre corpi intermedi che hanno lo sguardo sullo sviluppo del territorio fanno una proposta. Il Centro Giorgio La Pira, il Centro Studi Carducci e la Fondazione San Giacomo della Marca prendono lo spunto dal Patto per la Sicurezza urbana promosso dal Prefetto di Fermo Edoardo D’Alascio e sottoscritto dai rappresentanti dei comuni di Fermo, Porto Sant’Elpidio e Porto San Giorgio. Quel documento – dicono - può costituire, in un’ottica di reciproca collaborazione e cooperazione, la premessa di una convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni di Polizia locale. L’idea non è peregrina: il decreto legge n° 14 del 20 febbraio 2017 indirizza verso un sistema unitario e integrato con l’obiettivo della sicurezza e del benessere delle comunità locali. Esiste inoltre una legge regionale: la numero 1 del 17 febbraio 2014, dove, all’art.5, si propone una "gestione associata del Corpo intercomunale di Polizia Locale con un comandante unico e un responsabile per ogni presidio locale che usufruisca di un ufficio comando unificato e gestito collegialmente in modo da garantire uno svolgimento efficiente, efficace, omogeneo e coordinato delle relative funzioni su tutto il territorio interessato". Questa disposizione si attaglierebbe in modo perfetto all’ambito Fermo-Porto San Giorgio -Porto Sant’Elpidio, "specialmente – dichiarano i promotori del progetto - per i primi due Comuni, caratterizzati dalla forte integrazione ed interdipendenza territoriale, specie lungo l’asse costiero".

Per evitare equivoci, viene spiegato che "La Gestione Associata, con un comando unificato gestito collegialmente, non impedisce affatto alle singole amministrazioni locali di disporre dei propri corpi municipali, mentre consente maggiore efficienza e crescita qualitativa del servizio, in risposta ai bisogni emergenti delle comunità di riferimento". Dove sarebbe il miglioramento? "La condivisione ed il coordinamento delle attività, ad esempio attraverso un foglio unico di servizio, che eviti sovrapposizioni e favorisca la messa in comune di risorse in situazioni ed eventi concordati e pianifica; la creazione di una Centrale Operativa unica; la specializzazione, con attività formative mirate e l’acquisizione comune di dotazioni tecnologiche avanzate e la gestione unificata di servizi, quali, ad esempio, l’Ufficio Verbali, il rilevamento degli incidenti e gli interventi di TSO; l’attivazione di servizi comuni di prevenzione e collaborazione alla repressione di fenomeni emergenti e preoccupanti, quali il vandalismo e l’inquinamento acustico, la formazione di gang giovanili, le discariche abusive". Il tema sarà ulteriormente approfondito nel corso di un incontro che si terrà venerdì 21 febbraio (ore 21,15) presso il Centro culturale Gigli di Porto Sant’Elpidio. Ne tratterà il dott. Achille Zechini, dirigente superiore della Polizia di Stato, in quiescenza, e già comandante del Corpo intercomunale di Polizia locale di Riccione, Musano adriatico, Coriano. A fungere da moderatore è stato chiamato l’avv.ocato Giovanni Lanciotti.

Adolfo Leoni