Un corso di primo soccorso per i più piccoli I bambini della scuola infanzia Le Coccinelle hanno partecipato a una lezione di primo soccorso presso la Croce Verde di Porto Sant'Elpidio. Accompagnati dalle insegnanti, hanno visitato la sede e le ambulanze, ricevendo un attestato e gadget come mini-soccorritori. Un ringraziamento è stato rivolto alle insegnanti per l'opportunità offerta.