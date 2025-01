Un corso di recitazione gratuito pensato per i giovanissimi

Partirà nella città di Amandola a fine mese un nuovissimo corso sperimentale di recitazione rivolto a giovani e giovanissimi del territorio. Si tratta di una novità pensata e voluta dall’assessorato alla cultura della città montana, per far conoscere ai più piccoli la magia che si nasconde dietro a quel grande sipario, ovvero il meraviglioso mondo del teatro con un corso completamente gratuito di recitazione, scenografia e costumi, pensato per piccoli artisti dai 6 ai 14 anni.

La recitazione è anche un modo importante per imparare ad avere confidenza con il proprio corpo e a imparare a comunicare in maniera sana con gli altri, pratica duneuq particolarmente indicata per bambini e preadolescenti, una fascia di età importantissima per lo sviluppo dell’individuo.

Al momento si stanno raccogliendo le iscrizioni, al fine di ottenere il numero minimo necessario ad attivare il programma di formazione che si terrà presso i locali della ‘Casa del Parco’ nel centro storico di Amandola a partire dal 31 gennaio, per info e prenotazioni è possibile contattare lo 0736-840731. Corsi di questo genere spesso rappresentano per i bambini una grande opportunità per imparare a socializzare, a superare anche la timidezza, a sviluppare aspirazioni personali, concentrazione e memoria, ma soprattutto a sapersi relazionare con se stessi e gli altri. Magari potrebbe essere anche l’occasione da far scoprire a qualche giovanissimo del territorio la propria predisposizione alla recitazione il tutto in forma gratuita. Come già avvento qualche mese fa con il corso dedicato alla realizzazione di fumetti, l’Amministrazione amandolese punta ad offrire ai suoi ragazzi tutte le conoscenze per conoscere le varie forme artistiche al fine di coltivarle e magari condividerlo con il territorio.

a.c.