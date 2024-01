Un corso sui segreti dello smartphone

Prendono il via anche a Sant’Elpidio a Mare i corsi legati al progetto ‘Bussola Digitale’ che si terranno negli spazi del palazzo comunale dove, ogni giovedì, è presente il Facilitatore Digitale. Il prossimo corso è il 18 gennaio (le lezioni sono sempre dalle 9,30 alle 12,30) e riguarda i segreti dello smartphone e come utilizzarlo al meglio; a seguire, il 25 gennaio, si parlerà di ‘C’è posta per te: tutto quello che c’è da sapere sulla posta elettronica. Il corso successivo è previsto l’8 febbraio su Spid e Cie (Carta Identità Elettronica), le nuove identità digitali; il 22 febbraio si parlerà di come navigare in rete in tutta sicurezza; il 7 marzo di come diventare bravi con i social; il 21 marzo di sicurezza informatica, di come conoscerla per proteggere i minori; il 4 aprile, ‘Trovare nuove opportunità di lavoro online’. Ci sono poi i corsi avanzati sulla posta elettronica come Pec, Send e domicili digitali (18 aprile); il 5 maggio su Spid e Cie e il valore legale della firma digitale; il 16 maggio, come si possono rinnovare le patenti da casa, infine il 30 maggio, un approfondimento degli strumenti digitali della Regione e dei Comuni. Informazioni e prenotazioni: 0734 8196218.

m.c.