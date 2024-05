Un cortometraggio contro l’anoressia

La città di Porto San Giorgio con le sue caratteristiche si è prestata ben volentieri a costituire il set per le riprese del cortometraggio contro i disturbi alimentari, intitolato Il suono dell’Ombra. Terminate le riprese, ieri il corto è stato presentato alla stampa nel teatro comunale da coloro che ne sono stati i protagonisti visibilmente soddisfatti del lavoro svolto. Scritto da Valentina Fratini Lyndon, narra la storia di Giada, una quindicenne amante della musica, che vive in contrasto con la mamma Emma desiderosa che si concentri negli studi. Quando il ragazzo che piace a Giada, Claudio, mostra interesse per Emma, Giada diventa insicura riguardo al suo aspetto fisico ed inizia a soffrire di anoressia.

La sua situazione peggiora progressivamente fino a quando durante un viaggio dei genitori, entra in coma, Emma ed Enzo, disperati cercano di risvegliarla con la musica, sua grande passione. Durata del corto circa 6 minuti. E’ stato girato in particolare nella storica Santa Maria al Poggio e nell’ex ospedale. La regia è stata di Michele Picchi. Regista e scenografo che ha tra le sue esperienze le assistenze alle regie di Ettore Scola, Ricky Tognazzi e Giovanni Veronesi.

Le interpreti femminili: l’attrice Yvonne Sciò, nel corto è mamma Emma e sua figlia Giada giovane modella ed attrice Sofia Plescia. Interpreti maschili il conosciutissimo Enzo Decaro e il giovane marchigiano Davide Reali. La produzione curata dall’associazione Almas la cui direttrice, Sabina Pariante, spiega che "l’associazione è impegnata nella promozione di progetti di formazione e utilità sociale con particolare attenzione al cinema, all’audiovisivo ed agli eventi dal vivo".

La financial manager Sonia Giacometti molto attiva nel finanziamento di documentari, cortometraggi, film sia con fondi pubblici che privati. La location è stata Porto San Giorgio scelta anche grazie alla consulenza dell’artista Francesca Guidi. Il commento dell’assessore alla cultura Carlotta Lanciotti:"Io sono orgogliosa di aver ospitato questo cortometraggio. Credo sia importante coinvolgere la popolazione non solo di Porto San Giorgio ma anche dell’intero territorio in questa tematica che è del corto, vale a dire i disturbi del comportamento alimentare che possono colpire pure in giovanissima età".

La chiusura è del sindaco Valerio Vesprini: "Ringrazio tutti coloro che si sono spesi per questo cortometraggio. Per noi è stato un onore avervi qui a Porto San Giorgio. È una tematica sentita e subdola, nascosta e in alcuni i casi nemmeno i genitori se ne rendono conto".

Silvio Sebastiani