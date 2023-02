Un arco luminoso per la Festa degli innamorati. Come accaduto in occasione del Natale (in quel caso con una enorme stella cometa), piazza Garibaldi torna ad ospitare una installazione luminosa per celebrare la festa degli innamorati e l’idea di Patrizia Canzonetta ed Emanuela Ferracuti (assessori ai grandi eventi e al turismo) è di farlo proprio al centro del salotto cittadino in modo da coinvolgere a livello commerciale le tante attività della zona.

"Abbiamo voluto riproporre questa installazione, un cuore luminoso di 3 metri di altezza, nel cuore nevralgico della città anche per creare una occasione di incontro e di stimolo per i locali e le attività commerciali del centro.

L’eco ottenuta dalla stessa iniziativa lo scorso anno, soprattutto attraverso la condivisione di foto e

selfie sui social network da parte di cittadini e turisti

ci ha spinte a riproporre la stessa formula.

L’arco luminoso resterà acceso dall’11 al 19 febbraio compresi"

Per eventuali aggiornamenti sull’iniziativa dedicata alla festa degli innamorati si può consultare l’Assessorato al Turismo Porto Sant’Elpidio.