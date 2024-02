Un cuore per San Valentino

Porto San Giorgio si illumina per San Valentino: "Sono state collocate, in viale don Minzoni, due installazioni luminose – afferma la presidente della Pro Loco Giorgia Squarcia –. Intendiamo riproporre anche quest’anno il contest dal titolo ‘Vieni, scatta e vinci’. Partecipare è semplice: basterà inviare tramite messaggio alle nostre pagine Facebook e Instagram denominate ‘Pro Loco Porto San Giorgio’ le immagini realizzate nell’area selfie più simpatiche o particolari. L’iniziativa che abbiamo ideato sarà attiva fino al 25 febbraio. L’immagine che riceverà più ‘like’ su entrambi i canali social riceverà un gradito omaggio: si tratta di un cofanetto che include un soggiorno, una cena e una pausa relax per due persone. Altre zone del centro verranno addobbate: un cuore sarà collocato in corso Castel San Giorgio a disposizione di chi vorrà agganciarci un lucchetto d’amore.