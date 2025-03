"Un disastro per l’Italia"

"I dazi sono un disastro per il mercato italiano visto che l’Italia è la seconda nazione che più esporta in America". E’ la voce di Mauro Acciarri, presidente Confagricoltura Ascoli Fermo che prosegue "I dazi arrecano danni al reddito dei produttori e alla competitività del mercato italiano. Al reddito perché un’aliquota del 25% incide sulle perdite economiche, mentre la competitività è compromessa dalla ricerca di altri mercati. Così come l’Italia cerca altri Paesi per i commerci, anche loro si riverseranno nella nostra nazione. Il disordine che ne proviene avrà un impatto fortemente negativo sul mercato italiano e sul futuro dei produttori già in crisi e ulteriormente appesantiti dalla perdita di valore dei loro prodotti".