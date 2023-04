Un dog park a Piane Tutto pronto per il taglio del nastro

Dopo quello realizzato nell’area residenziale di Castagneto in prossimità del capoluogo di Montegiorgio, l’amministrazione già da qualche mese ha realizzato nella frazione di Piane un nuovo dog park. L’impianto costruito in via Einstein seppur già utilizzato e frequentato dai residenti della frazione, non era mai stato inaugurato ufficialmente, ma sembra che quest’ultimo tassello sarà completato in settimana, condizioni meteo permettendo. "Il terreno su cui è sorto il dog park – spiega l’assessore Alan Patrini – era inutilizzato da anni e dopo essere stato acquisto dal Comune, abbiamo provveduto ad avviare i lavori di quest’area di circa 300 metri quadrati. Il parco era già fruibile, ma dovevamo ultimare alcuni piccoli interventi che sono stati ultimati che ci consentiranno di inaugurare la struttura: è stata realizzata la recinzione, illuminazione, dog toilette e alcuni giochi dove i nostri amici a quattro zampe potranno muoversi in sicurezza e delle panchine dove i proprietario potranno sostare il tranquillità".

Per l’occasione è stato pensato un programma diviso in due giornate: giovedì alle 21,15 presso il centro sociale ‘La Ragnatela’ di Piane si svolgerà una lezione a cura di Pierpaola Pochi dal titolo ‘Come funzione il cane". Mentre venerdì alle 18,30 si svolgerà l’inaugurazione vera e propria.

a. c.