Un etto di droga in macchina: condannato

Viaggiava in macchina con un amico e trasportava un etto di droga. La cosa non era sfuggita, però ai poliziotti della squadra mobile di Fermo che, insospettiti dagli strani atteggiamenti del passeggero, avevano approfondito i controlli e lo avevano sorpreso in flagranza di reato. Per questo motivo un 22enne fermano di origini campane è comparso davanti al tribunale di Fermo per rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A conclusine del processo il giovane è stato condannato a due anni con il beneficio della condizionale, visto che l’imputato è risultato incensurato. Tutto era iniziato a Lido Tre Archi durante un posto di controllo in via Pietro Nenni, quando era stata fermata una vettura con due giovani a bordo. L’attenzione degli investigatori era stata attirata dal nervosismo del passeggero che aveva tentato di allontanarsi adducendo delle necessità impellenti ma che, poco prima dell’arrivo sul posto del cane antidroga della Guardia di Finanza, aveva spontaneamente estratto dalla tasca un panetto di sostanza stupefacente che la polizia scientifica aveva successivamente analizzato e rilevato essere hashish, pronto per essere frazionato in dosi e quindi spacciato. Le successive perquisizioni del veicolo e dell’abitazione del ragazzo non avevano portato al rinvenimento di ulteriore droga e il giovane, dopo il fotosegnalamento in questura, era stato denunciato all’autorità giudiziaria per la detenzione ai fini di spaccio dello stupefacente, che era stato sequestrato.

fab.cast.