Un eurogol di Sarli lancia l’Urbania. Prima sconfitta per il Montegranaro

1

MONTEGRANARO

0

: Nannetti, Sema, Scarcella, Dal Compare, Sarli (17’ s.t. Catani), Paoli, Lani (19’ s.t. Antoniucci), Carnesecchi, Rivi, Zingaretti (29’ s.t. Franca), Nunez (29’ s.t. Farias). All. Lilli

MONTEGRANARO: Taborda, Pagliarini (34’ s.t. Chimezie), Stortini, Mangiacapre (17’ s.t. Torricini D.), Zaffagnini, Alidori, Perpepaj, Capponi (40’ s.t. Torricini P.), Jallow, Di Matteo, Mancini (17’ s.t. Gonzalez). All. Mengo

Arbitro: Spadoni di Pesaro

Reti: Sarli 51’

Note: ammoniti Jallow, Stortini, Pagliarini, Carnesecchi, Sarli, Zaffagnini

L’Urbania continua la sua striscia positiva e inanella la sesta vittoria di fila tra campionato e coppa. L’eurogol di Sarli nella ripresa decide la contesa con i durantini che si trovano ora soli al quarto posto.

L’inizio di partita si apre con le due squadre ben messe in campo, sintomo di due allenatori che avevano ben preparato i propri giocatori. Il primo tempo non riserva grandi emozioni a conferma delle due ottime fasi difensive che fanno di Urbania e Montegranaro la seconda e la terza difesa del campionato. La prima occasione della partita arriva sui piedi di Rivi che dai venticinque metri lascia partire la botta che fa la barba al palo. Per il Montegranaro sono Jallow e Perpepaj a fare il bello e il brutto cattivo tempo, ma Sema e Scarcella sono molto attenti. Si va al riposo sullo zero a zero.

Dopo pochi minuti, l’Urbania parte da centrocampo e con una grande azione corale serve Sarli nei venticinque metri che fa partire un missile sotto il sette. La partita si accende e l’intensità si alza, l’Urbania sfiora il raddoppio con il colpo di testa di Rivi che scalda i guanti di Taborda.

Gli ospiti non ci stanno e si rendono pericolosi con un tiro-cross che costringe Nannetti al calcio d’angolo. I tanti cambi di qualità non diminuiscono l’intensità, ma l’arbitro Spadoni è bravo a tenere la partita e a mantenere i toni tranquilli. Sul finale di tempo ci prova Perpepaj di mancino ma Nannetti in due tempi salva l’Urbania. Il Montegranaro si apre e lascia spazi, ma l’Urbania non riesce a capitalizzare e consolida la vittoria. Ora l’Urbania è attesa da un mercoledì di coppa a Montecchio che vale la semifinale della competizione.

Andrea Alessandroni