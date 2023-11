Un finanziamento per la scuola

L’amministrazione di Montegiorgio si aggiudica un bando per il finanziamento di un progetto di miglioramento sismico e tecnologico della scuola elementare di Piane. Proprio in questi giorni è arrivata la comunicazione che il Comune di Montegiorgio è stato accreditato per un finanziamento di 100.000 euro. "Questo era un bando specifico finalizzato a progetti per le scuole – spiega Alan Petrini, vice sindaco e assessore ai lavori pubblici – e dimostra l’efficienza dei tecnici del nostri uffici che riescono sempre a cogliere i bandi utili, realizzare procedure idonee al fine di ottenere dei finanziamenti. Queste risorse a fondo perduto serviranno per avviare un progetto di miglioramento sismico e dell’impiantistica: illuminazione, riscaldamento, infissi della scuola elementare di Piane di Montegiorgio". L’obiettivo è rivolto a due direzioni, e avrà effetti anche nel prossimo futuro. "E’ vero quest’amministrazione sta lavorando alla creazione di un nuovo polo scolastico in località Crocedivia – continua Petrini – ma questo progetto di miglioramento ci permetterà di migliorare ed efficientare una struttura di proprietà comunale che oggi ospita le funzioni di scuola elementare, ma che nel prossimo futuro potrà essere destinata ad altra attività. Questo comunque ci permetterà di avere a disposizione una struttura che ha già eseguito miglioramenti sismici per migliorarne la sicurezza e tecnologici per abbassare i costi di esercizio, ridurre i consumi e renderla più funzionale alle varie necessità che sorgeranno".

Alessio Carassai