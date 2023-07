Un gesto che cambia la vita, l'impegno volontario nella Comunità di Capodarco

Un gesto che cambia la vita, la propria e quella degli altro. È l’impegno volontario nei confronti di chi sta in difficoltà, la cornice ideale è la comunità di Capodarco che da anni ha avviato un progetto per coinvolgere i fermani nella vita degli ospiti della casa. Ogni domenica, in una chat chiamata "Amici Pasti Sereni" alcune persone si ritrovano a rispondere a questo appello: "Chi viene a trovarci la prossima settimana?" È l’invito che Carmen Napolitano e Gina Tonucci, rivolgono a una serie di amici "volontari" che hanno deciso di pranzare (o cenare) in comunità, in uno o più giorni della settimana. L’obiettivo è quello di dare una mano in un momento essenziale come quello del pasto, per aiutare alcune persone a mangiare, sparecchiare, servire ecc., perché uno dei gesti più comuni come quello ad esempio di cibarsi, non è così scontato o semplice per tutti. Nei giorni scorsi i volontari sono stati invitati in comunità per partecipare ad una "Cena conviviale" interamente dedicata a loro, con tanto di concerto finale. Durante la serata il presidente Vinicio Albanesi li ha chiamati uno per uno ed ha consegnato loro un dono accompagnato da queste preziose parole: "La vostra amicizia ci sostiene nel quotidiano che non è sempre semplice. Insieme a voi creiamo quel clima familiare che caratterizza la nostra Comunità. Vi vogliamo bene e siamo grati del tempo che ci donate. Vi invitiamo a informarvi perché, se avete del tempo da dedicarci, potete entrare anche voi tra gli "Amici Pasti Sereni", un gruppo che mira ad uno scopo nobile, tra l’altro in Comunità si mangia benissimo. Un tempo che

ha un valore enorme"