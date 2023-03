’Un giacinto per l’artrite’ fa tappa al Murri

Arriva anche a Fermo l’iniziativa ‘Un giacinto per l’artrite’, promossa dall’associazione malati reumatici Amar Marche, che tra il weekend e l’inizio della prossima settimana sarà in diverse piazze marchigiane. Volontari dell’associazione sono stati all’ospedale Murri di Fermo, dove si è potuto comprare una pianta di giacinto con libera offerta per sostenere le attività dell’Amar. Il personale ha provveduto a distribuire materiale informativo ed è stato a disposizione dell’utenza per approfondimenti. La stessa iniziativa sarà promossa anche ad Ancona, Jesi, Osimo, San Benedetto del Tronto, Cupramontana, Matelica e Fabriano. A Fermo, Amar Marche ha promosso, insieme all’ospedale Murri, in particolare con la reumatologa Antonella Farina, ed all’Inrca, un ciclo di incontri con i medici specialisti che si svolgeranno da marzo a maggio alla sala della Croce Verde di Fermo in piazzale Tulipani. Gli appuntamenti, tutti con inizio alle ore 21, saranno trasmessi anche in streaming sui canali Facebook ed Instagram di Amar Marche, per favorire la massima partecipazione. Si inizierà il 23 marzo con Caterina Colarizi, sul tema Con-vivere con la cronicità – La malattia da ospite indesiderato a compagna di viaggio. Il 13 aprile Giulia Baleani parlerà di Una sessualità che cambia, affrontando il tema della sessualità nella malattia cronica. Terzo appuntamento il 27 aprile con Simona Capriotti su Malattie reumatiche e diritti sociali. Nell’occasione, un’esperta del patronato Epaca della Coldiretti risponderà alle domande sugli aspetti previdenziali che più frequentemente interessano chi è affetto da malattie reumatiche. Chiusura del ciclo di conferenze l’11 maggio con Serena Romagnoli sulla Terapia occupazionale: guida per le attività quotidiane. Saranno forniti consigli utili per evitare sollecitazioni errate e sovraccarichi delle strutture articolati.