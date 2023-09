'Un giorno di sport' a Sant'Elpidio a Mare conquista tutti

‘Un giorno di sport’ si è confermato un evento di particolare richiamo per il pubblico, per cultori delle varie discipline sportive che sono state protagoniste della giornata conclusiva delle feste patronali, ma anche per semplici curiosi. Il centro storico, viale Roma e il campo sportivo ‘Mandozzi’ sono stati i luoghi in cui è stato possibile assistere ad esibizioni, dimostrazioni o, più semplicemente, trovare punti di informazione delle 37 associazioni sportive presenti ad un evento che da 20 anni promuove lo sport cittadino, e non solo. Alla manifestazione erano presenti gli amministratori, a partire dal sindaco Alessio Pignotti, all’assessore allo sport Roberto Greci, alla consigliera regionale Jessica Marcozzi, sono intervenuti anche Matteo Levantesi, campione europeo di ginnastica artistica, e Antoni Silenzi, campione nella classifica dei traguardi volanti al Gran Premio Internazionale di Capodarco, entrambi elpidiensi, oltre al campione del mondo di Flat Track, Fabrizio Vesprini che si è esibito al Mandozzi. Si sono susseguite le dimostrazioni di freccette, karate, ruzzola, skating, ping pong, calcio, basket, pallavolo, ciclismo, equitazione, le esibizioni del Gruppo comunale di Protezione Civile in collaborazione con i vigili del fuoco di fermo, Avis, Admo e Croce Azzurra, c’è stata la camminata metabolica. In serata, in piazza Matteotti, si sono esibite le scuole di ballo Cris Dance, Affinity Dance, I veli della Luna, Eracle (tessuti aerei) ed è stata presentata la squadra della Real Elpidiense. m. c.