’Un giorno per me’: cinque gite gratuite per i disabili e le famiglie

L’associazione ‘Il Sollievo in un sorriso Aps’ di Montappone organizza in vista dell’estate cinque uscite gratuite per disabili e caregiver per offrire un momento di svago all’aria aperta. L’associazione con sede in via 8 marzo a Montappone, nata ufficialmente il 30 giugno del 2021 con l’obiettivo di dare sostegno e consulenza a famiglie con persone disabili e caregiver, ha organizzato quest’anno la prima edizione della manifestazione ‘Un Giorno per Me’, iniziativa pensata per offrire un momento di svago a persone con disabilità e alle loro famiglie. "Era già da un po’ che stavamo pensando a questo progetto – commenta Monia Tirabasso, presidente dell’associazione – oltre ai normali bisogni quotidiani, le persone con disabilità e anche i familiari che gli sono vicino, hanno bisogno di momenti di svago. Così abbiamo deciso di condividere un programma di cinque uscite tutte gratuite. Per farlo abbiamo organizzato delle iniziative di promozione per auto finanziarci, inoltre abbiamo ricevuto il sostegno del Rotary Club Alto Fermano Sibillini che ha mostrato grande sensibilità verso la nostra iniziativa. Questo è un progetto pilota, stimo cercando il sostegno delle istituzione per calendarizzarlo e magari avviare nuovi progetti".

Le uscite programmate si terranno il 14 giugno a Morrovalle presso ‘cooperativa ‘Il Talento’; 28 giungo a Colmurano ‘Love youd dog’ pet teraphy; il 3 luglio a Falconara presso il parco zoo; il 22 luglio a Porto San Giorgio esperienza in barca a vela e per finire il 30 luglio a Monte San Pietrangeli presso ‘Horse Friends’ giornata in compagnia dei cavalli. Potranno partecipare 10 ragazzi e disabili con età compresa fra 10 e 18 anni, le uscite saranno gratuite ma sono disponibili solo 10 posti, le iscrizioni saranno aperte fino al 6 giugno, per info e prenotazioni 339-2710444 (Stefania).

Alessio Carassai