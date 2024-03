Un glossario dell’adolescenza per capirsi meglio. Che cosa c’è alla base dell’età più complessa

Un glossario dell’adolescenza Abbiamo pensato di scrivere e mettere in scena un glossario dell’adolescenza, per esprimere il nostro mondo e poter aiutare gli adulti a capirci meglio. Amicizia: avere un amico è importante, a lui si può confidare ogni paura.

Indipendenza: sviluppiamo nuovi atteggiamenti, emozioni e stati d’animo per cui pensiamo di essere abbastanza cresciuti per decidere da soli, quindi pretendiamo dai nostri genitori più libertà. Paura: il futuro ci spaventa, perché non sappiamo cosa ci aspetterà.

Crisi: ci capita di sentirci giù per vari motivi come un brutto voto. Errori: spesso commettiamo sbagli e li capiamo solo dopo averli fatti. Ma forse è proprio grazie ad essi che impariamo anche a rialzarci. Regole: non ci piacciono, anche se necessarie. Inconsapevolezza: ci sono molti ragazzi che per rendersi ‘fighi’ fanno cose sbagliate, come ‘challenge’ pericolose, dove spesso si rischia anche la vita. Invece dobbiamo renderci conto delle conseguenze delle nostre azioni. Crescita: è un passaggio obbligato della nostra vita. Impegno: ci impegniamo per quello a cui teniamo veramente, diamo il massimo per realizzare i nostri sogni e i nostri ideali.

Classe III A