Un grande "no" scritto in strada dai ragazzi contro ogni sopruso

Il flash mob degli studenti del polo scolastico ‘Urbani’ per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, li ha visti disporsi davanti alla scuola a formare un enorme ‘No’, battendo i piedi per un minuto, in luogo del silenzio, così come hanno fatto in tante altre scuole, pensando alla tragica fine della giovanissima Giulia Cecchettin. L’iniziativa è stata promossa dalla scuola con il Comune, le Commissioni Pari Opportunità comunale, provinciale e regionale, On the Road, con la partecipazione di rappresentanti di Polizia di Stato e Polizia Locale. ‘L’amore non lascia ferite’ è stato lo slogan scelto, lo stesso comparso nelle locandine esposte nelle attività commerciali, lo stesso che campeggiava nei cartelli e lo stesso che dava il titolo al libriccino della Polizia di Stato distribuito a tutti i ragazzi.

Sono stati gli alunni leggere, uno per uno, i nomi delle 107 donne uccise quest’anno, introdotti dalla rappresentante d’istituto, Rebecca Longo. L’auspicio della dirigente scolastica, Laura D’Ignazi "è che possa rafforzarsi una società di donne libere, uguali e autodeterminate. Nei giorni scorsi, abbiamo proposto agli studenti il film ‘C’è ancora domani’ e un incontro odierno per parlare del linguaggio che accompagna gli stereotipi di genere".

Il vicesindaco Andrea Balestrieri ha ricordato i recenti provvedimenti di legge seguiti ai fatti di cronaca. Presenti la consigliera provinciale e presidente Cpo provinciale, Mariani, le assessore Torresi e Bracalente, la consigliera delegata alle pari opportunità, Di Ridolfo e la presidente della Cpo comunale, Iannone, la prof. Annalinda Pasquali. Il vicequestore, Francesco Costantini, ha condannato l’emergenza femminicidi, ricordando che l’Italia è tra i Paesi europei con il minor numero di uccisioni di donne.