Un immobile da affittare per la scuola Collodi

Un avviso pubblico per una indagine conoscitiva sulla disponibilità di un immobile da affittare per 5 anni (dall’anno scolastico 2024/25 al 2028/29, con possibile rinnovo) per potervi sistemare le 6 classi della primaria ‘Collodi’ del quartiere Corva. Un lasso di tempo di locazione piuttosto lungo, per dare il tempo di ultimare i lavori per la costruzione della nuova ‘Collodi’ (sono ancora in fase di appalto). Ma gli amministratori spiegano che ci sono anche "altri lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico previsti in alcuni plessi, per la cui esecuzione è raccomandabile una delocalizzazione parziale o totale delle attività scolastiche". Intanto, il problema principe è trovare una collocazione più stabile per gli alunni della ‘Collodi’ che, all’indomani della dichiarata inagibilità della scuola della Corva, sono stati temporaneamente alloggiati nella sede del centro sociale Cretarola (adeguata all’uopo con circa 60mila euro). "Ma quell’immobile – sostengono gli amministratori – non è del tutto adeguato per ospitarli per un ulteriore anno, soprattutto considerando che, dal prossimo anno scolastico, le aule necessarie non sono più 5, ma 6". Nell’avviso che si sta predisponendo sono stati inseriti criteri imprescindibili per un uso scuola di un immobile privato: deve poter ospitare circa 100 persone tra studenti (90), docenti, personale Ata, per una superficie di circa 500 mq da suddividere in sei aule e servizi; disporre di spazi aperti adiacenti da destinare alle attività all’aperto. Gli immobili dovranno essere nel territorio comunale, vicino alle più importanti vie di comunicazione, con autonomia funzionale, avere accessi indipendenti per pedoni e auto, uno spazio esterno pertinenziale (recintato) riservato alla scuola; accessi esterni controllati e spazi all’esterno o coperti per attività polifunzionali, parcheggi per il personale e adeguati per le manovre degli scuolabus. Oltre a questi criteri funzionali, è richiesta la presenza di impianti a norma di legge, abbattimento delle barriere architettoniche e via di questo passo. Ultimo, ma non ultimo, dovranno indicare anche il quantum per la locazione. Un immobile che ben si presta a questa finalità, per dimensioni, posizione e disponibilità, in realtà era già stato individuato e condiviso dai genitori, ma si vedrà dall’esito della ricognizione quale sarà la destinazione.

