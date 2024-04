Un incontro dedicato alla mitica Radio Sem

C’era una volta Radio Sem, che oggi non c’è più ma è un’esperienza rimasta nella memoria dei più per l’importanza che ha avuto nei (pochi) anni (uno) in cui è stata un punto di riferimento per la città. La radio libera elpidiense venne fondata da un gruppo di ragazzi nell’estate del 1977 e dai suoi microfoni furono raccontate le vicenda cittadine, sportive soprattutto ma "come tutte le più belle storie, durò poco e oggi di quella radio che trasmetteva da un piccolo locale di Palazzo Sant’Agostino, restano solo i ricordi e i racconti dei protagonisti di allora" dice Giovanni Martinelli, presidente Accademia Elpidiana cui va il merito di aver rispolverato questa bella esperienza di qualche anno fa. Domani sera (ore 21,15, auditorium Casale Cs Sport, ingresso libero) per gli ‘Incontri di storia locale’, protagonista sarà proprio Radio Sem, ricordando le dirette dei tempi d’oro di Elpidiense e Vitamirella, gli approfondimenti che rappresentarono un momento di crescita e informazione importante. Racconteremo una bella pagina di vita cittadina".