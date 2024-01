Un incontro per stare vicino ai malati. Grinta a colloquio con i dirigenti

Un incontro per impostare il lavoro di tutto un mondo sanitario che deve stare vicino alle persone. Il direttore generale dell’Ast Fermo, Roberto Grinta, accompagnato dai direttori sanitario e amministrativo, Simona Bianchi e Alberto Carelli, ha presieduto, nel Teatrino della direzione, un incontro con i dirigenti della struttura, in particolar modo quelli del settore amministrativo. Un incontro per presentarsi formalmente e per indicare quali sono gli obiettivi aziendali per i prossimi anni sulla base delle indicazioni della Regione Marche e del nuovo Piano Socio-Sanitario. Punto di riferimento sarà l’atto aziendale, strategico per perseguire la mission ma anche la visione della sanità provinciale a seguito dello scorporo dell’azienda unica regionale in aziende sanitarie territoriali con autonomia giuridica. Si è pienamente operativi, dunque, per raggiungere gli obiettivi prefissati lavorando anche sul clima organizzativo. Il personale, infatti, è la componente più importante dell’azienda che può vantare tanti professionisti che lavorano sulla struttura e sui meccanismi operativi per far funzionare al meglio l’Ast di Fermo. La prossima settimana, inoltre, è previsto un incontro con il Collegio di direzione e a breve sarà fissato un incontro con le sigle sindacali del comparto e della dirigenza per continuare nel solco di una virtuosa collaborazione.