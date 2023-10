Un incontro su San Kolbe

Appuntamento con Loredano Luciani Ranier e fra Roberto Brunelli, oggi (ore 17,30, chiesa di San Serafino) per parlare di ‘San Massimiliano Kolbe, la storia di un miracolo’, su iniziativa dell’Unità Pastorale e Akeo. Un’occasione per conoscere, direttamente dal protagonista, Luciani Ranier (95 anni), il racconto di un miracolo determinante per beatificazione e canonizzazione di San Kolbe, che riguardò Francesco, montegranarese autentico e padre di Loredano. Un’occasione per conoscere un racconto toccante e potente e per incontrare Loredano Luciani Ranier, peraltro una figura importante per la storia cittadina. Infine, sulla scia del grande riscontro avuto durante la fiera di San Serafino e a grande richiesta, Città Vecchia ha deciso di prolungare alla giornata odierna l’apertura della mostra fotografica ‘C’era una volta un paese’ (10,30-12,30 e 16,30 -19) nella sede di via Garibaldi, in centro storico.