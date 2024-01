Un luogo di dolore per quarant’anni

Il campo di concentramento di Servigliano tra il 1915 e il 1955 è stato usato come campo di prigionia per i soldati austroungarici, nella prima guerra mondiale; nella seconda guerra mondiale, prima come campo di prigionia per i soldati alleati; dopo l’8 settembre 1943, come campo di internamento per gli ebrei; infine come centro di raccolta profughi, per gli esuli giuliano-dalmati dal 1945 al 1955. La sede della Casa della Memoria è dal 2013 nell’ex stazione ferroviaria di Servigliano, vicino al Campo, ed ospita anche il Museo della Memoria