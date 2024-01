Un macchinario per la dignità: "Chemio, così si salvano i capelli"

Ci sono strumenti che restituiscono dignità ai malati, apparecchi che sostengono la formazione e l’aggiornamento dei medici, macchinari che fanno la differenza. È di nuovo la Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo a dare risposte al mondo sanitario fermano, con due donazioni che davvero cambieranno la vita delle persone. Il primo apparecchio è stato installato all’interno del reparto di oncologia ed è un apparecchio che si prende cura della cute e del cuoio capelluto delle persone in chemioterapia riuscendo ad evitare che perdano i capelli. Per il direttore dell’azienda sanitaria fermana, Roberto Grinta, si tratta dell’ennesima dimostrazione di grande sensibilità da parte della Fondazione che "offre risposte ancora prima che ci siano le richieste. Con loro c’è la vicinanza necessaria a raggiungere insieme tutti i nostri obiettivi".

La Fondazione nel 2023 ha destinato alla sanità il 21 per cento delle erogazioni totali, circa 400 mila: "L’obiettivo è confermare la sanità fermana sui valori di eccellenza, valorizzando le professionalità e riducendo la mobilità passiva, con le ultime due donazioni abbiamo stanziato in totale 110 mila euro". La seconda donazione riguarda il dipartimento di emergenza urgenza, un manichino del tutto realistico che consente di simulare operazioni e interventi formativi per il personale tutto. Sono nuove tecnologie di cui c’era bisogno da tempo, come spiega la direttrice sanitaria Elisa Draghi e la tecnica Elisa Vitti: "Sono strumenti preziosi. Il caso refrigerante è qualcosa che serviva da tempo, per le giovani pazienti soprattutto è qualcosa che sostiene anche psicologicamente per le terapie più impegnative. Il sistema refrigerante serve a prevenire la caduta dei capelli, è un sistema anche complesso ma con la giusta motivazione si raggiunge un beneficio fisico e psichico importante".

A scegliere il dispositivo il primario Renato Bisonni e Rosaria Borriello, coordinatrice del personale di oncologia, possono usarlo due pazienti in contemporanea e ci sono già due giovani donne pronte a mettersi in gioco. una soluzione che anche l’assessore regionale Filippo Saltamartini ha apprezzato in modo particolare: " Va sottolineato il ruolo di una banca del territorio, come la Carifermo che ringrazio, nel sostegno alla Sanità locale, la dignità di sentirsi belle nella malattia è un valore che dovremmo garantire ad ogni donna in cura per una patologia neoplastica. Il manichino, inoltre, è uno strumento fondamentale di formazione per il personale di emergenza-urgenza. Si tratta dunque di due strumenti diversi, ma entrambi di grande importanza per la Ast di Fermo".

La psiconcologa Barbara Esperide spiega che per le donne la perdita dei capelli è una ferita alla femminilità, è un aspetto sociale importante che finisce per condizionarne la vita. È anche una questione di privacy, con i capelli non è necessario dire a tutti che si sta facendo la chemioterapia, ci si prende cura delle persone e i pazienti si sentono coccolati e accolti. Il manichino da parte sua servirà, come spiega ancora Elisa Draghi: "Il simulatore rende l’Ast di Fermo unica nel panorama regionale. Parliamo di rischio clinico e sicurezza, di qualità dell’attività e quindi di formazione, che non può essere più solo teorica. Dobbiamo crescere nella pratica e il manichino la garantisce. Ha la pelle ecografabile e ha una serie di sensori e parametri regolabili, dal ritmo cardiaco alla frequenza respiratoria. Il torace si alza e abbassa, le palpebre sono regolabili, è una simulazione molto realistica". Conclude Susy Cola, primaria di rianimazione: " Il manichino ci permette di lavorare nell’emergenza, qualcosa che si impara sul campo ma che con il manichino riusciamo a valutare anche nella velocità. Nella gestione di una crisi emergenziale la differenza la fa il tempo di scelta della decisione. Dando per scontate le skills, bisogna lavorare sull’impatto emotivo dell’intervento e in questo il manichino aiuta, perché se sbagli il manichino muore".

