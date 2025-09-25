’Un Mare d’autunno’: gli eventi in cantiere

Realizzata la programmazione estiva l’amministrazione comunale ha messo in cantiere la programmazione di "un mare di autunno" senza soluzione di continuità perché "Un evento al giorno leva la crisi da torno" si può dire con riferimento alle dichiarazioni del sindaco, Valerio Vesprini e dell’assessore al commercio e turismo, Giampiero Marcattili, secondo cui l’organizzazione di eventi che rendono la città più attrattiva rispetto a potenziali clienti potrebbe favorire il ripensamento del commerciante che, stremato dalla crisi al pari di tanti altri suoi colleghi ha deciso di abbandonare l’attività. Quindi promozione di manifestazioni non per sostenere l’effimero bensì per aiutare una categoria di cittadini in difficoltà. Iniziative proposte con diverse programmazioni: primaverile, estiva e autunno – invernale. Le prime due sono state realizzate resta la terza per la quale l’amministrazione ha avviato come già detto il cantiere di Un Mare d’autunno e si è iniziato a lavorare.

Ma torniamo a "Un Mare d’autunno" che precisa l’assessore Marcattili ci accompagnerà verso il periodo natalizio con una serie di appuntamenti di punta, con la riproposizione di quelli che hanno riscosso più successo. Li presentiamo secondo l’ordine temporale di esecuzione. Si inizia con l’oktoberfest; due giorni a tutta birra il 27 e 28 settembre con quattro birrifici: uno tedesco, due della repubblica ceca e il mastio, in contemporanea sabato con la 19esima edizione del "Meeting 356 & friends" organizzata dal club "Quellidiportosangiorgio". Circa 120 equipaggi Porsche saranno in mostra lungo viale Buozzi dalle ore 9 alle 11 del mattino.

Sabato 18 e domenica 19 ottobre dalle ore 9 alle 20 l’edizione autunnale "Il Mare in fiore" organizzata da Mylove Eventi e dal Comune di Porto San Giorgio. Sarà possibile trovare fiori, piante grasse, aromatiche, da frutto arredamento da giardino, attrezzature per la cura del verde, artigianato e tipicità alimentari. Il 31 ottobre tradizionale festa di Castelloween nel rione Castello. La ‘Fiera d’autunno’ sarà l’iniziativa principale del mese di novembre: quest’anno l’avremo domenica 16 novembre con alcune novità dedicate ai bambini. Si chiude tutto il 28 novembre con Black Friday.

L’Amministrazione annuncia che tutto questo e di più compone il cartellone autunnale delle manifestazioni di accoglienza che è stato predisposto con il precipuo scopo di rendere più viva ed attrattiva la città in un periodo commercialmente fiacco. Gli eventi saranno pubblicizzati sui social e diffusi tramite una brochure titolata "Eventi d’autunno".

Silvio Sebastiani